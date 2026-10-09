"No entiendo cómo funcionan sus cabezas": hija de Jorge Zabaleta arremete contra burlas por aluvión

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, manifestó su indignación ante las burlas que surgieron en redes sociales tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

A través de sus historias de Instagram, la joven criticó la falta de empatía hacia las personas que enfrentaron la emergencia, que dejó viviendas dañadas, vehículos arrastrados por el agua y personas lesionadas.

"Estoy pa' dentro con la poca empatía de algunas personas", comenzó escribiendo, antes de enumerar las consecuencias que dejó el fenómeno.

"Hay gente desaparecida, herida, familias con sus casas inundadas de barro, personas que lo perdieron todo, animales desaparecidos, ¿y aún así hay gente diciendo que no siente empatía, o peor todavía, burlándose? De verdad no entiendo cómo funcionan sus cabezas, hueón", expresó.

En su descargo, Milagros también apuntó a que este tipo de tragedias puede afectar a cualquier persona. "La madre naturaleza no discrimina a nadie. Las tragedias no distinguen entre regiones, clases sociales, ideologías, ni colores políticos. Hoy les tocó a ellos, pero mañana nos podría tocar a cualquiera de nosotros", agregó.

Finalmente, la hija del intérprete llamó a mantener la solidaridad frente a las emergencias que afectan al país y recalcó que el origen de las personas damnificadas no debería determinar la preocupación que generan sus pérdidas.