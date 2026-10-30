"No me ha dado ni un peso": Gissella Gallardo acusó a Pinilla de no pagar la pensión de sus hijos

Una delicada situación familiar expuso Gissella Gallardo al referirse a su relación actual con Mauricio Pinilla y las responsabilidades que comparten respecto a sus tres hijos, asegurando que el exfutbolista no estaría aportando económicamente para su manutención.

Durante su participación en el estelar "Vértigo" (Canal 13), la periodista explicó que desde marzo, cuando le pidió a Pinilla que abandonara la casa, ha asumido sola el cuidado de los niños, tanto en el ámbito emocional como económico.

"Tengo tres niños de los cuales me estoy haciendo cargo sola, sosteniendo emocional y económicamente. Sola", expresó la comunicadora, quien también explicó que necesita aprovechar las oportunidades laborales para mantener a su familia, incluso si eso significa trabajar fuera de la televisión.

En esa misma conversación, aseguró que sus hijos llevan meses sin compartir con su padre y que desde que se fue del hogar no los ha llevado a dormir con él. "Me encantaría decirte que Mauricio es un papá increíble, me encantaría decirte que Mauricio ha sido un papá presente", manifestó, visiblemente emocionada.

Respecto a la situación económica, Gallardo fue enfática al señalar que no ha recibido dinero de parte del exfutbolista durante los últimos meses: "Mauricio no me ha dado ni un peso hace algunos meses. Nada. Ni uno. Él tiene súper claro que nosotros tenemos un acuerdo de pensión del año 2022, que incluso es mucho más bajo de lo que estipulamos. Le mandé todas las cuentas, del colegio, de la salud, de todo", afirmó.

Cabe recordar que, a comienzos de octubre, Pinilla se refirió a las versiones sobre una supuesta deuda por pensión de alimentos y negó que existiera un monto definitivo establecido por la justicia.