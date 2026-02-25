Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Nueva pareja: Chapu y Vesta Lugg se dejaron ver juntos en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El romance ha sido uno de los rumores festivaleros.

El actor "Chapu" Pueyes y la cantante Vesta Lugg aparecieron como pareja en la transmisión de Viña 2026 y confirmaron su romance.

Durante el desarrollo de esta edición uno de los rumores que circuló en programas y portales de espectáculos fue el acercamiento entre las dos figuras televisivas.

Dichas versiones se vieron alimentadas durante la pasada Gala donde, pese a no haber desfilado juntos, se les vio muy cercanos durante la cena.

Este martes, en el show de Esteban Düch, la transmisión enfocó a "Chapu" y Vesta, quienes disfrutaban de la comedia acarameladamente.

