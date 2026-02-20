Vesta Lugg pasó por la Gala de Viña 2026 con un elegante traje
Publicado:
Fotos Destacadas
Ramadán en Jerusalén reúne a 80 mil palestinos bajo restricciones israelíes
Los fichajes en el último día del mercado de pases del fútbol chileno
El gigantesco incendio que produjo la explosión en Renca
Fotos Recientes
Vesta Lugg pasó por la Gala de Viña 2026 con un elegante traje
Kel Calderón desfiló por la Gala de Viña 2026 con un osado vestido
Así fue el comentado paso de Inna Moll por la Gala de Viña 2026
La cantante Vesta Lugg apareció en la Gala de Viña 2026 con un elegante traje del diseñador Yves Saint Laurent, contrastando con sus destapados looks de eventos anteriores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados