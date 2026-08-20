"Otra mujer se habría quedado": Gala Caldirola confirmó quiebre con Luis Jiménez

La modelo y otrora chica reality Gala Caldirola confirmó el quiebre con Luis "Mago" Jiménez, luego de varios días de intensas especulaciones sobre una infidelidad del exfutbolista chileno con su exesposa Coté López.

Incluso, la española reveló un dato completamente desconocido: Jiménez le había pedido matrimonio, mostrando el anillo que le regaló junto al mensaje "¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?".

Sin mencionar a su ahora expareja, Caldirola escribió un extenso mensaje en el que abordó el término de la relación asegurando que "otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por toda esto que, además, públicamente se siente humillante".

"Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece", expresó.

La modelo reflexionó que "tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y marcharte de ese lugar al que realmente no perteneces. Porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona".

Caldirola ya volvió a Chile desde Qatar, donde se había instalado junto al futbolista debido a los compromisos laborales del "Mago".