Pamela Díaz se querella contra Junior Playboy tras acusarla de llevar droga a los realities

La animadora Pamela Díaz presentó una demanda contra José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy, por injurias y calumnias.

Fue hace unos días que el chico reality apareció en el programa web "Cuéntamelo todo y exagera", donde hizo fuertes acusaciones contra su excompañera de encierro.

"Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Diaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality", aseguró.

Asimismo, el ex "Tierra Brava", que compartió con La Fiera en dicho espacio, aseguró que "el que se mete con Pamela, fuera, te sacan".

Pamela Díaz demanda a Junior Playboy

Según se reveló, el rostro de Canal 13 presentó este lunes una querella en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra Concha por "injurias y calumnias por medios de comunicación".

Además, el lío judicial cuenta con la presencia de Helhue Sukni, conocida como "la abogada de los narcos" y apariciones en la farándula chilena, que figura como la patrocinante de Díaz.