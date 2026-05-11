Pancho Saavedra denuncia suplantación de identidad

El animador Pancho Saavedra denunció la suplantación de su identidad al advertir sobre un intento de estafa en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el exanimador del Festival de Viña del Mar expuso a un individuo que ocupa su nombre y rostro para contactar a potenciales víctimas mediante WhatsApp y contratar servicios en la zona de Puerto Cisnes, Región de Aysén.

"Esta persona de está haciendo pasar por mí en Puerto Cisne (sic) y es una estafa o quizá qué pretende", escribió el conductor de "Lugares que Hablan" etiquetando a la Policía de Investigaciones (PDI) en las Stories de la red social de Meta.