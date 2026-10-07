Panelista de "Alfombra Roja" ninguneó a María José Quintanilla: "¿ Es tan terrible que no vaya a Viña?"

La influencer Isi Gaete, hoy panelista del programa "Alfombra Roja" de Canal 13, emitió una polémica opinión sobre la cantante María José Quintanilla y sobre su posibilidad de ir al Festival de Viña del Mar.

En el más reciente episodio del espacio, la tiktoker convertida en figura televisiva intervino en la discusión que tenían sus compañeros y exclamó "que no vaya entonces ¿es muy terrible que no vaya?".

"Es una tremenda artista nacional, pero el Festival de Viña es una buena vitrina para cualquier artista", agregó, para luego señalar compararla con otros artistas.

"Mon Laferte era muy famosa en México, y después del festival su carrera creció exponencialmente, ahora está nominada a los Latin Grammy... La Cote Quintanilla, con mucho cariño, pero además de unas nominaciones al Copihue de Oro...", disparó, ante la cara de horror del resto del panel.

Pese a los intentos en el estudio por matizar sus palabras, Gaete profundizó en su crítica y calificó de manera peyorativa las actuales presentaciones de Quintanilla en distintas comunas del país.

"Yo la encuentro súper talentosa, no me malinterpreten, me encanta la rancherita y todo...", argumentó la panelista a modo de justificación, para luego rematar su emplazamiento: "El Festival de Viña es una vitrina para todos los artistas, entonces para salir de los conciertitos municipales a las grandes ligas del mundo, yo creo que el Festival de Viña te haría muy bien, así que yo que tú, acepto".