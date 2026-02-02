"Para todas las mamás": Mane Swett envió emotivo mensaje en los Premios Caleuche

La actriz Mane Swett envió un sentido mensaje durante su aparición en los Premios Caleuche 2026 y habló de la actual situación con su hijo, quien vive en Estados Unidos con su padre.

Swett subió al escenario junto a Jorge Zabaleta, quien le dedicó palabras y la calificó como "mi actriz favorita de la vida". "Me ha enseñado tanto del oficio y acerca de la valentía, de lo grande que es, lo luchadora y la tremenda mujer", agregó el actor.

Tras recibir un gran aplauso por parte de la audiencia, Mane Swett tomó el micrófono y dijo: "Gracias a todos por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da".

"Quiero extender este aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos. Te amo, hijo", agregó la intérprete.

Luego de años de trámites judiciales y de recibir un fallo adverso, en diciembre pasado Corte Suprema de Nueva York anuló la resolución que le otorgaba la tuición completa del niño a John Bowe, expareja de Swett.