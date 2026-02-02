"Para todas las mamás": Mane Swett envió emotivo mensaje en los Premios Caleuche
En diciembre pasado la actriz recibió una positiva noticia en la justicia estadounidense.
La actriz Mane Swett envió un sentido mensaje durante su aparición en los Premios Caleuche 2026 y habló de la actual situación con su hijo, quien vive en Estados Unidos con su padre.
Swett subió al escenario junto a Jorge Zabaleta, quien le dedicó palabras y la calificó como "mi actriz favorita de la vida". "Me ha enseñado tanto del oficio y acerca de la valentía, de lo grande que es, lo luchadora y la tremenda mujer", agregó el actor.
Tras recibir un gran aplauso por parte de la audiencia, Mane Swett tomó el micrófono y dijo: "Gracias a todos por este aplauso, no se imaginan la fuerza que me da".
"Quiero extender este aplauso también para todas las mamás que siguen luchando por recuperar a sus hijos. Te amo, hijo", agregó la intérprete.
Luego de años de trámites judiciales y de recibir un fallo adverso, en diciembre pasado Corte Suprema de Nueva York anuló la resolución que le otorgaba la tuición completa del niño a John Bowe, expareja de Swett.