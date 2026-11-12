Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago24.4°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Personajes

Pareja de la influencer Skarleth Labra fue detenido en operativo antidrogas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre es conocido como Merello.

Pareja de la influencer Skarleth Labra fue detenido en operativo antidrogas
 Revista Sarah
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un influencer conocido como Merello, que además es la actual pareja de la también influencer Skarleth Labra, fue detenido en un operativo antidrogas en la Región de Valparaíso.

Según consigna The Clinic, el procedimiento fue efectuado por el OS7 de Carabineros el pasado 31 de octubre en La Ligua, dejando un saldo de cinco personas detenidas y el decomiso de 151 kilos de marihuana.

Además se incautaron casi un millón de pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares, dos equipos de comunicación remota y tres vehículos.

Merello se hizo conocido públicamente en las últimas semanas como acompañante de Skarleth Labra en diversos eventos publicitarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada