Pareja de la influencer Skarleth Labra fue detenido en operativo antidrogas

Un influencer conocido como Merello, que además es la actual pareja de la también influencer Skarleth Labra, fue detenido en un operativo antidrogas en la Región de Valparaíso.

Según consigna The Clinic, el procedimiento fue efectuado por el OS7 de Carabineros el pasado 31 de octubre en La Ligua, dejando un saldo de cinco personas detenidas y el decomiso de 151 kilos de marihuana.

Además se incautaron casi un millón de pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares, dos equipos de comunicación remota y tres vehículos.

Merello se hizo conocido públicamente en las últimas semanas como acompañante de Skarleth Labra en diversos eventos publicitarios.