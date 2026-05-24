Paty Cofré recordó pelea que quebró relación con Belloni: "Viene y me manda un charchazo"

La actriz y comediante Paty Cofré reveló un incómodo episodio que vivió con Ernesto Belloni, quien fue su compañero de trabajo en la época de "Morandé con Compañía".

En el programa "La Divina Comida", la intérprete se sinceró sobre el episodio que terminó cambiando su relación con su colega.

Según su relato, todo ocurrió mientras ambos filmaban un sketch en la playa, donde un golpe simulado en el libreto terminó volviéndose real.

"Viene y me manda un charchazo quí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: '¿qué te pasó? Me pegaste. Yo no te voy a devolver el golpe, Ernesto, porque jamás voy a poder competir con un hombre y no sé qué te pasó ¿Por qué lo hiciste?' (...) Le dije: 'Me pedís disculpas o me voy y te cago el sketch'", relató.

Pese a que el hombre detrás de Che Copete terminó disculpándose, la humorista aseguró que esta escena terminó quebró su vínculo laboral con su excompañero.

Asimismo, Cofré recordó otra discusión sobre una negociación salarial, donde finalmente Belloni decidió desvincularla tras pedir un aumento de $50 mil pesos.