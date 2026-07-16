Paulina Nin preocupa con delicado estado de salud: fue trasladada de urgencia a un centro asistencial

La animadora Paulina Nin de Cardona causó preocupación luego de acudir a un centro asistencial a raíz de un malestar renal.

Tras ausentarse el miércoles en el panel de "El Medio Día" (TVN), el periodista Luis Sandoval reveló que la comunicadora sufrió un ataque de cólicos renales.

Por este motivo, y en medio de la desesperación, una vecina fue a socorrerla y la trasladó hasta el Cesfam de Paine, comuna en la que tiene una parcela.

Sin embargo, el fuerte malestar de la figura televisiva obligó a que sea trasladada hasta el Hospital de Buin.

La recuperación de Paulina Nin

Horas más tarde, Óscar Olea, amigo y mánager de Nin, confirmó el complejo cuadro de salud, indicando que la conductora está evolucionando favorablemente.

"Ella ahora está descansando, está en su casa, está con reposo (...) Yo hoy me preocupé y le hablé porque no la vi en el programa y me contó lo que le sucedió ayer", aseguró el programa "Que te lo digo".

Y agregó: "Así que ahora se está cuidando, está en su casita y esperemos que pronto esté 2.0 de vuelta en las pantallas".