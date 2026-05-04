PDI detalló sospechosos diálogos telefónicos de Kaminski

Luego de que Francisco Kaminski negara haber participado en actividades ilícitas en la causa denominada "Operación Rey David", se dieron a conocer escuchas telefónicas que complican al comunicador.

Desde la PDI advirtieron de hechos que pudieran ser constitutivos de delito en una de las escuchas existentes en el caso, en la cual Kaminski conversó con David Israel Muñoz, apuntado como el líder de la organización criminal que utilizaba la automotora Cincar para blanquear dinero proveniente presuntamente del narcotráfico.

La Fiscalía indaga no solo la compra y venta de vehículos en la automotora, sino que también de inmuebles. De acuerdo con un informe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, al que accedió Emol, Kaminski e Israel hablaron en una conversación telefónica del 9 de mayo de 2025 de liquidar o vender propiedades "de forma fraudulenta".

"Se logra apreciar que Francisco llama a David Israel. Kaminski le comenta que está en un almuerzo con ejecutivos del banco, hablan de las propiedades que mantienen en la actualidad, una panadería en la comuna de La Florida, hablan de liquidar o vender propiedades de forma fraudulenta", detalló la PDI en sus conclusiones sobre las escuchas telefónicas.

"A lo que señala David que está dispuesto a aceptar lo que sea (la persona a 'la que está trabajando') y 'chorree' para todos lados, es decir que la ganancia se reparta para todos. Seguidamente David les comenta que está bancarizando a una persona natural, con liquidaciones a tope, vehículo, para luego pedir créditos hipotecarios, dos créditos, les metemos propiedades, agrega David que refiere a las personas naturales. De esta forma, queda en evidencia uno de los modus operandi de la estructura, con respecto a las entidades financieras", sentenció el informe.



Kaminski figura actualmente como imputado en la investigación, pero no ha sido formalizado y se encuentra en libertad.