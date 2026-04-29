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Tópicos: Magazine | Personajes

Revelan vínculo entre Kaminski con automotora investigada por lavado de activos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Desde fiscalía, aclararon que el animador se encuentra en calidad de imputado.

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Tras la detención de Francisco Kaminski en la causa denominada "Operación Rey David", la Fiscalía Metropolitana Sur aclaró la situación judicial del animador en el caso.

El fiscal Milibor Bugueño confirmó que el comunicador figura actualmente como imputado en la investigación. "Si se solicita (...) una orden de entrada y registro, la persona tiene calidad de imputado", explicó.

Según detalló el persecutor, dicha condición se relaciona con las diligencias realizadas durante el operativo, que incluyó el allanamiento al domicilio del locutor radial por parte de la Policía de Investigaciones.

En esa línea, el propio Kaminski había entregado previamente su versión de los hechos tras el procedimiento. "Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana", sostuvo el comunicador.

Respecto de su vínculo con la automotora investigada, el comunicador descartó participación en actividades ilícitas. "No tengo nada que ver con los lavados de activos (...) por haber sido un cliente", afirmó, añadiendo que conoció al dueño "a través de un amigo"

De momento, desde la Fiscalía indicaron que la investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas diligencias en el marco de la "Operación Rey David", mientras se busca establecer la eventual participación de los involucrados en los hechos.

 

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