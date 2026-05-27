Pedro Lladser se convirtió nuevamente en padre: su pareja es su prima 21 años menor

El exmodelo Pedro Lladser, conocido por ser parte del extinto programa "Venga Conmigo", se convirtió nuevamente en padre a sus 53 años.

A través de redes sociales, Ignacia Lladser, prima y pareja de la figura pública, compartió las primeras imágenes de su hijo José Pedro, nacido hace dos meses.

"¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso", escribió en el posteo, donde incluyó una fotografía junto a Pedro durante el embarazo.

Y, junto a una postal del bebé, añadió: "Hoy 26 de mayo: 2 meses de mi José Pedro. Que rápido pasaron los dos meses mi gordo!! Te amo cada día más!".

Pedro Lladser tuvo un hijo con su prima

El vínculo familiar entre el exmodelo y su pareja, 21 años menor, desató diversas críticas en redes sociales, recibiendo comentarios como: "Dios mío santo, qué barbaridad,Igual bizarro" y "La huea bizarra".

Incluso, algunos confundieron al bebé con su nieto debido a la diferencia de edad y la coincidencia de apellidos. "Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo", respondió tajante Ignacia.

Pese a los cuestionamientos de los internautas, las hijas mayores del exmodelo, Josefina y Julieta, demostraron su apoyo y dejaron cariñosos mensajes celebrando la llegada de su nuevo hermano.

Todo esto ocurre en medio de un reciente y mediático conflicto con su exesposa, Mariel Aereboe, quien acusó al exmaniquí de no pagar pensión y "mantener otra familia", algo que Lladser desmintió tajantemente.