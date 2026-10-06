Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman compartieron icónica noche en París
El actor compartió con una serie de estrellas durante una actividad de Chanel en Francia.
El actor compartió con una serie de estrellas durante una actividad de Chanel en Francia.
El actor Pedro Pascal vivió una noche de estrellas durante un evento en París en donde compartió con figuras como Nicole Kidman y Dua Lipa.
En el marco de un desfile de la marca Chanel, el chileno pudo compartir, reír y bromear junto a su colega y a la cantante británica.
También se puede ver como Pascal genera una cercana relación con Dua Lipa, cómo hablan de su ropa y comentan lo que está ocurriendo en el evento.
En el desfile, aunque algunos asientos más atrás, se pudo ver a la actriz chilena Mariana Di Girolamo, quien se encontraba en la actividad como parte del elenco de la película "Wild Horse Nine".
Otros famosos como Ayo Edebiri, Kristen Wiig, Sandra Hüller y Ella Rubin también participaron de la instancia.