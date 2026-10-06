Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman compartieron icónica noche en París

El actor Pedro Pascal vivió una noche de estrellas durante un evento en París en donde compartió con figuras como Nicole Kidman y Dua Lipa.

En el marco de un desfile de la marca Chanel, el chileno pudo compartir, reír y bromear junto a su colega y a la cantante británica.

También se puede ver como Pascal genera una cercana relación con Dua Lipa, cómo hablan de su ropa y comentan lo que está ocurriendo en el evento.

En el desfile, aunque algunos asientos más atrás, se pudo ver a la actriz chilena Mariana Di Girolamo, quien se encontraba en la actividad como parte del elenco de la película "Wild Horse Nine".

Otros famosos como Ayo Edebiri, Kristen Wiig, Sandra Hüller y Ella Rubin también participaron de la instancia.