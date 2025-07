Pedro Pascal vuelve a alzar la voz por la comunidad trans y los migrantes

Durante la gira promocional de "Los Cuatro fantásticos", el actor Pedro Pascal compartió sus razones para involucrarse públicamente en causas sociales y enfatizó que "así fui criado".

Pascal ha mostrado un apoyo constante a la comunidad trans y ha participado activamente en protestas como las manifestaciones anti-ICE en Los Ángeles: "Me parece algo muy básico tener compasión y preocuparse por los seres humanos", dijo a BBC News.

Para él, el activismo va mucho más allá de la visibilidad en redes: "Siempre se puede hacer más, nunca es suficiente lo que realmente se puede hacer. Un post en Instagram es lo mínimo, para ser honesto", expresó Pascal.

"No creo que pudiera vivir conmigo mismo de otra forma", confesó el actor, quien ha sido aplaudido por su coherencia y por usar su plataforma para amplificar voces y problemáticas que suelen ser ignoradas por la industria.

Conocido por sus papeles en "The Last of Us" y "The Mandalorian", Pedro Pascal es destacado de las figuras más admiradas de Hollywood por su compromiso con los derechos humanos, la inclusión y la justicia social.