Tópicos: Magazine | Personajes

¿Pedro Pascal y Rafael Olarra? Exfutbolista reacciona a confusión que lo vínculo al actor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portal estadounidense TMZ confundió al acompañante del actor con el exjugador de Universidad de Chile.

Este lunes, se revelaron imágenes del actor Pedro Pascal en una cariñosa actitud con Rafael Olarra en las calles de Nueva York. 

Si bien, el acompañante del actor es un empresario argentino, el portal TMZ confundió al exnovio de Luke Evans con el exfutbolista chileno del mismo nombre. 

Por su parte, el exjugador de Universidad de Chile reaccionó con humor ante el error del tabloide estadounidense, compartiendo la noticia en sus historias de Instagram, comentando: "Me voy a Hollywood". 

En tanto, la modelo Lucila Vit, pareja del exdeportista también se rio de la confusión: "Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia... ¿Así que con Pedro Pascal? Te perdono @rafaolarra19", escribió en sus redes. 

Rafael Olarra y Lucila Vit se rieron de confusión que vinculó al exfutbolista con Pedro Pascal

