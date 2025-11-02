Polémica en "Stranger Things": Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso

La actriz Millie Bobby Brown habría presentado una queja por acoso contra su colega David Harbour, que intepreta a su padre adoptivo, Jim Hopper, en "Stranger Things".

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete de Eleven entregó una denuncia formal por bullying antes de iniciar el rodaje de la última temporada, la que incluiría "páginas y páginas" de acusaciones sobre el compartamiento inapropiado del artista estadounidense.

Por su parte Netflix, streaming en el que se transmite la serie, abrió una investigación interna que se habría extendido por varios meses, por lo que aún no ha sido esclarecida públicamente.

Asimismo, fuentes internas indicaron que la denuncia -que no incluye alegaciones de conducta sexual inapropiada- fue tomada con seriedad por parte de la producción y, de momento, ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

"Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho", dijo una fuente al citado medio.

La noticia llega en medio de la promoción de la temporada final de "Stranger Things", que estrenará la primera parte del cierre de la historia el próximo 26 de noviembre.