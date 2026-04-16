"Podría beneficiar al 1% más rico": Economistas critican eliminación universal de contribuciones

La eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años es una de las medidas de la reforma que genera mayor "ruido" entre los expertos.

Si bien la intención declarada es evitar que los jubilados pierdan sus casas por alzas en los avalúos, la forma universal en que se plantea levanta críticas por su potencial regresividad.

El exministro de Economía Carlos Ominami calificó la medida como una "mala idea" por su impacto en las arcas municipales y el riesgo de aumentar el déficit fiscal.

En El Primer Café comentó que "me parece muy injusto que una persona ya mayor, que ha perdido una parte de sus ingresos, tenga que vender su casa (...), pero el Gobierno no dice cómo va a compensar por la vía de las transferencias fiscales a los municipios producto de la rebaja en la recaudación".

"Esto no hace sino aumentar también los riesgos de que el resultado de todo este paquete sea un aumento del déficit", señaló.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini recordó que hoy ya existen beneficios para quienes realmente lo necesitan, por lo que una medida universal podría terminar favoreciendo al 1% más rico.

"Hoy día para cualquier adulto mayor que gana menos de 980 mil pesos y vive en una casa de menos de 225 millones -estamos hablando de casas que están dentro del 10% más caras de Chile- ya no paga. Entonces, de verdad esto es un impuesto que hoy día afecta a personas que están en las casas más caras de Chile, de los ingresos más altos".

Agostini propuso una alternativa técnica utilizada en países desarrollados para proteger el flujo de caja del adulto mayor sin perder la recaudación futura: "Lo correcto es lo que se hace en Canadá y en Inglaterra: decir 'de acuerdo a tus ingresos tú puedes pagar esto -un tope, 5 o 10%- y el resto queda como deuda para cuando la casa se venda o tú la heredes'. Y ahí se paga la deuda y eso soluciona el problema de flujo sin regalar el impuesto".