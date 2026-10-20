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Tópicos: Magazine | Personajes

¿Por qué se llama Alexítico? Querella contra Leo Rey puso fin al misterio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La acción judicial por injurias graves con publicidad contra su excompañero de La Noche fue declarada admisible.

¿Por qué se llama Alexítico? Querella contra Leo Rey puso fin al misterio
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La querella también incluye explicaciones de memes, publicaciones en redes sociales y capturas de amenazas en Instagram.

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Un misterio fue resuelto de forma inesperada gracias a la querella que Alexítico presentó contra Leo Rey, revelándose el origen del nombre artístico del fundador del grupo La Noche.

La acción judicial por el delito de injurias graves con publicidad, que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible, no solo incluye explicaciones de memes, publicaciones en redes sociales y capturas de amenazas en Instagram, sino que también, en uno de sus apartados, se explica por qué "Alexítico" se refiere al querellante.

Es ahí donde se responde por qué Alexis Morales -nombre real del artista- usa aquel seudónimo: "El apodo musical del querellante es 'Alexítico', el cual viene de un juego de palabras derivado de la combinación de su nombre 'Alexis' y el concepto clínico 'alexitímico', que es aquella persona que no puede reconocer o verbalizar sus propias emociones", dice el texto al que accedió La Cuarta.

"El artista adoptó este nombre artístico de manera irónica o estilística para su carrera musical dentro del grupo de cumbia", agregó el documento.

La defensa solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de 1,5 millones de pesos.

Se fijó una audiencia para el próximo 10 de noviembre en el Centro de Justicia, donde se buscaría un posible acuerdo entre las partes. En caso contrario, el tribunal consultará a Leo Rey si admite responsabilidad o solicita la realización de un juicio.

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