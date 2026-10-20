"Tiene que chup...": Los detalles de la querella de Alexítico contra Leo Rey

El conflicto entre Alexítico y Leo Rey finalmente llegará a tribunales, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella del fundador de La Noche contra su excompañero de la banda.

Alexis Morales -nombre real del artista- presentó la acción judicial por el delito de injurias graves con publicidad luego de una serie de declaraciones que, según sostuvo, han afectado su honra y su imagen pública.

Todo luego del auge de popularidad de Leo Rey tras el viralizado episodio ocurrido durante las Fiestas Patrias, cuando gritó "¡Chúpalo Alexítico!" en un escenario, que se transformó en meme nacional.

Eso sí, la querella, a la que accedió 24 Horas, apunta a principalmente a una entrevista del exponente de la cumbia con Julio César Rodríguez en su programa web "La Junta", donde se le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación con el músico.

"Tiene que chuparlo bien chupado, primero", respondió Leo Rey en esa oportunidad. Según el escrito judicial, la expresión constituye una ofensa de carácter sexual que busca humillar al músico.

Publicaciones en redes sociales y amenazas

La querella también incluye un informe sobre la circulación de contenidos del "Fenómeno Alexítico" en redes sociales, con 29 enlaces a publicaciones de Instagram, las cuales -acusan- amplifican las expresiones atribuidas a Leo Rey y prolongan las burlas contra el artista.

Según la acción judicial, muchos de estos contenidos utilizan imágenes y videos generados por inteligencia artificial (IA) para representar al líder de La Noche en situaciones burlescas. Una de estas cuentas, incluso, se dedica exclusivamente a difundir contenidos alusivos a la frase "Chúpalo, Alexítico".

Junto con ello, se incluyeron capturas de diversas amenazas que ha recibido Alexítico en su cuenta de Instagram.

Además del episodio de Fiestas Patrias, el texto apunta a declaraciones previas del cantante sobre supuestos conflictos por dinero y derechos de autor.

La defensa solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de 1,5 millones de pesos.

Se fijó una audiencia para el próximo 10 de noviembre en el Centro de Justicia, donde se buscaría un posible acuerdo entre las partes. En caso contrario, el tribunal consultará a Leo Rey si admite responsabilidad o solicita la realización de un juicio.