Princesa Alba sufre lesión durante ensayos de "Fiebre de Baile"

La cantante Princesa Alba, una de las concursantes del programa "Fiebre de Baile", sufrió un percance durante los ensayos de grabación este viernes. El incidente ocurrió durante una práctica y, según reportes de La Cuarta, obligó a que la artista fuera trasladada en silla de ruedas a un recinto médico para evaluación.

De acuerdo con la información confirmada, la participante habría sufrido una "pequeña torcedura" durante los ensayos. Como medida de precaución, el equipo de producción de CHV decidió detener inmediatamente las grabaciones para evitar que la lesión se agravara.

La propia Princesa Alba confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen recibiendo atención médica y comentó: "Terminó mal el ensayo, justo ayer que hue... con la cuestión".

A pesar del contratiempo, fuentes del canal aseguraron que la lesión no es grave y que la cantante fue atendida prontamente por un kinesiólogo. El pronóstico sugiere una recuperación rápida, por lo que el accidente no afectaría la participación de Princesa Alba en el primer capítulo del estelar.