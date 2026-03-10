¿Quién era Ben Wood? El influencer gastronómico que murió la tragedia de Algarrobo

Conmoción ha causado la muerte por inmersión de cuatro personas en la playa Grande Mirasol, ubicada en la comuna de Algarrobo.

Según informó la Armada de Chile, el accidente resultó con el fallecimiento de dos hombres y dos mujeres. En tanto, un quinto afectado fue rescatado y traladado al Hospital Claudio Vicuña.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando una mujer fue arrastrada por el mar mientras caminaba por el borde costero. Su pareja ingresó al agua para intentar ayudarla y otras tres personas también se lanzaron al mar para prestar auxilio, pero terminaron siendo arrastradas por el fuerte oleaje.

Quiénes eran Ben Wood y Pepa Ureta

Entre las víctimas se encuentra Benjamin Wood, conocido como Ben Wood, ciudadano estadounidense que residía en Chile y que era conocido en redes sociales por publicar contenido relacionado con gastronomía y restaurantes.

Wood fue cofundador de los locales Honesto Mike, Beervana, Alameda Beer Company y Pocha Bang Bang, proyectos gastronómicos ubicados principalmente en Santiago. A través de sus plataformas digitales difundía contenido sobre comida, bares y cultura culinaria.

En tanto, Pepa Ureta, chilena y pareja de Wood, quien también participaba en proyectos vinculados al rubro gastronómico y de bares, también figura entre los fallecidos.

Ambos mantenían presencia en redes sociales y colaboraban en distintas iniciativas relacionadas con la industria de la hospitalidad.