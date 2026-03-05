Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que tendría un romance con Emma Watson

La actriz Emma Watson ha acaparado la atención de los medios luego de ser vista cariñosamente con Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una multimillonaria familia mexicana.

Según reportes de la revista Quién -que hizo públicas las imágenes- la relación entre la estrella de "Harry Potter" y el empresario habría iniciado a finales de 2025, teniendo citas en lugares como Courchevel, Punta Mita y Ciudad de México.

Recientemente, la pareja fue vista en el aeropuerto de la capital mexicana, confirmando los rumores del romance con un beso.

Quién es Gonzalo Hevia Baillères

Nacido en una de las familias empresariales más ricas e influyentes de México, Gonzalo Hevia Baillères es parte de la dinastía vinculada al conglomerado Grupo Bal, un imperio con negocios en minería, comercio, seguros y finanzas, cuya fortuna familiar ha sido estimada en miles de millones de dólares.

Su infancia y adolescencia transcurrieron entre México y Estados Unidos, pasando parte de esos años en Miami. También estudió en el exclusivo internado suizo Institut Le Rosey, por el que han pasado miembros de la realeza y grandes fortunas internacionales. Posteriormente se licenció en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), siguiendo los pasos académicos y financieros de su círculo.

En este mismo entorno, el joven de 28 años ha desarrollado su propia carrera en el mundo tecnológico y de las inversiones, fundando la compañía Lok -donde también es director ejecutivo-, que se dedica al desarrollo de inteligencia artificial, además de participar en proyectos vinculados a innovación y startups.

No obstante, su nombre ya es conocido dentro del mundo del espectáculo, ya que entre septiembre de 2022 y mayo de 2023 mantuvo una relación con la cantante Belinda.

Tras la ruptura, varios rumores sugieren que la canción "Heterocromía", incluida en el álbum "Indómita" de la artista, trataría sobre el empresario y las diferencias de la estrella pop con el entorno familiar de Hevia.

Por su parte, la última relación pública de Watson fue con Brandon Green, hijo del empresario británico Sir Philip Green. La pareja fue vinculada entre 2022 y 2023, año en que se conoció el término del romance.

Sin embargo, en distintas ocasiones, la actriz también ha abordado públicamente su postura frente a las relaciones y el matrimonio.

"Creo que es una violencia y una crueldad hacer sentir a la gente que no tiene valor, o que aún no ha triunfado en la vida, solo porque no se ha casado. El matrimonio no puede ni debe imponerse nunca. Es lo menos romántico que se me ocurre", afirmó hace un tiempo en el podcast "On Purpose with Jay Shetty".