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Tópicos: Magazine | Personajes

Rafael Cavada reapareció y evitó comentar su situación en CHV

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista estuvo en un programa web este lunes para comentar la contingencia internacional.

Rafael Cavada reapareció y evitó comentar su situación en CHV
 Turno Captura

En CHV no existe fecha para el retorno del comunicador a sus pantallas.

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Tras su abrupta salida de pantalla mientras conducía las noticias matutinas de Chilevisión, el periodista Rafael Cavada reapareció en pantalla, pero no por la señal de la estación de Machasa.

El comunicador apareció durante la mañana este lunes en el programa de streaming "Turno En Vivo", donde se sumó como panelista para comentar la contingencia internacional junto a su colega Sebastián Flores Muga.

Cavada se mostró animoso y sonriente al presentado por el conductor del espacio web, declarando estar "muy bien, de buen ánimo".

Aunque cuestionó el Te Deum Evangélico, valoró la Parada Militar por el espectáculo de la Fuerza Aérea y habló de sus planes para Fiestas Patrias junto a sus hijos, evitó referirse a su situación laboral en Chilevisión, con el programa web siguiendo su programación habitual.

En CHV no existe fecha para el retorno del comunicador a sus pantallas y este último fin de semana fue reemplazado por su colega Patricio Angulo en la conducción del noticiario matutino.

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