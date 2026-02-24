Rapero Lenwa Dura pide perdón tras preocupantes posteos

El rapero Lenwa Dura reapareció en redes sociales para pedir perdón a sus seguidores por los preocupantes posteos que compartió este lunes.

Todo inició cuando el exintegrante de Tiro de Gracia hizo una transmisión en Instagram donde señalaba que se había inyectado una sobredosis de insulina, acompañado de mensajes que aludían a un intento de suicidio.

"A los memeros que me estaban diciendo que me matara en vivo, bueno, ya lo hice, en un ratito más me voy", dijo en el live.

Esta situación alertó a los cercanos del artista y, afortudamente, lograron rescatarlo junto a Carabineros, siendo trasladado de urgencia al Hospital Padre Hurtado.

Lenwa Dura pide disculpas

Tras ser internado en el recinto asistencial, el músico se refirió a lo sucedido, publicando en redes sociales una imagen donde aparece con alas de ángel con el escrito "así estoy ahora, como dice la canción 'Levantándome del suelo'".

"Ahora que me caí y me salieron lágrimas y costras debo seguir luchando contra mis demonios porque TODOS somos imperfectos pero merecemos respirar y seguir luchando en el pedregoso camino de la vida", continúo.

Bajo esta línea, Amador Sánchez, nombre real del artista, reconoció haber preocupado a sus fanáticos y cercanos, pidiendo "perdón por todo esto, pero quiero dar gracias a todos ustedes sea quien sea por decirme... levántate".