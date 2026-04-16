Reconocida actriz de "American Pie" abrió cuenta de OnlyFans tras divorciarse

A sus 52 años, la actriz Shannon Elizabeth, reconocida por aparición en películas como "American Pie" y "Scary Movie", anunció su ingreso a la plataforma de contenido adulto OnlyFans.

Se trata de un nuevo capítulo en su vida que inicia pocos días después de haberse divorciado de su esposo Simon Borchert, con quien se casó en 2021.

En conversación con People, la actriz que saltó a la fama por su rol de "Nadia" en "American Pie", siendo una sex symbol para toda una generación que la vio en pantalla en 1999, explicó que pasó toda su vida "trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi carrera. Este nuevo capítulo consiste en cambiar eso, mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans".

"He elegido OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro", aseguró la actriz sobre la cuenta que se encuentra activa desde este jueves.