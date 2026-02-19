Reportan quiebre amoroso entre Pamela Díaz y Felipe Kast

La relación entre Pamela Díaz y el senador Felipe Kast habría llegado a su fin de manera definitiva.

Las especulaciones tomaron fuerza luego de que la animadora se ausentara de su participación habitual en el programa "Hay que decirlo" de Canal 13. Su reemplazo temporal generó comentarios en el panel y abrió paso a rumores sobre su situación personal.

En el espacio de farándula "Que te lo digo", el periodista Sergio Rojas aseguró que el vínculo "terminó" y que la decisión "no tiene vuelta atrás", citando antecedentes entregados por cercanos a la pareja.

Compañeros de la modelo en Canal 13 también reaccionaron al rumor. El panelista Matías Vega dijo no tener antecedentes de una crisis, mientras que otro periodista optó por responder con humor al ser consultado sobre el supuesto término del vínculo.

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre la ruptura.

Cabe recordar que los rumores sobre una supuesta relación entre Díaz y Kast iniciaron en 2024, aunque hicieron público su romance en mayo de 2025.