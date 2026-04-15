Reportan romance entre Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen

A más de dos años de su quiebre sentimental con Mariana Derderian, el periodista Mauricio Jürgensen estaría en una relación con la actriz Luciana Echeverría.

En el programa "Plan Perfecto", Pablo Candia aseguró que había recibido comentarios donde afirmaban haber visto al comunicador y a la intérprete "bien coquetos, bien amorosos, bien de pareja o de estar conociéndose".

En este contexto, señaló que logró ver a la pareja, y que estaban "muy acaramelados, harto de abracito", lo que confirmaría que "algo está pasando" entre ellos.

"Se comentan las publicaciones en Instagram, han pasado fin de semana juntos... Publicaron fotos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Evidentemente, también se las comentan muy amorosamente", reveló el panelista de farándula en programas anteriores.

Sin embargo, Candia explicó que, aunque intentó ponerse en contacto con ambas partes, ni Jürgensen ni Echeverría quisieron hablar al respecto.