Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Reportan romance entre Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según el periodista Pablo Candia, los dos habrían sido vistos "muy acaramelados".

Reportan romance entre Luciana Echeverría y Mauricio Jürgensen
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A más de dos años de su quiebre sentimental con Mariana Derderian, el periodista Mauricio Jürgensen estaría en una relación con la actriz Luciana Echeverría. 

En el programa "Plan Perfecto", Pablo Candia aseguró que había recibido comentarios donde afirmaban haber visto al comunicador y a la intérprete "bien coquetos, bien amorosos, bien de pareja o de estar conociéndose". 

En este contexto, señaló que logró ver a la pareja, y que estaban "muy acaramelados, harto de abracito", lo que confirmaría que "algo está pasando" entre ellos.

"Se comentan las publicaciones en Instagram, han pasado fin de semana juntos... Publicaron fotos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Evidentemente, también se las comentan muy amorosamente", reveló el panelista de farándula en programas anteriores. 

Sin embargo, Candia explicó que, aunque intentó ponerse en contacto con ambas partes, ni Jürgensen ni Echeverría quisieron hablar al respecto. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada