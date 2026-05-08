Revelan audio con supuesta discusión entre Américo y Yamila Reyna: "¿Qué te hice?"

En las últimas horas un audio con una supuesta discusión entre el cantante Américo y la actriz Yamila Reyna ha comenzado a circular por la web.

El registro, revelado por la periodista Cecilia Gutiérrez, tiene una duración de casi 30 segundos y en él se escucha a un hombre y a una mujer discutir con fuertes epítetos.

De acuerdo a la comunicadora, el audio no fue filtrado por ninguno de los involucrados, si no que fue registrado por un tercero en un lugar público.

El audio comienza con un golpe y un "¡Suéltame!" por parte de quien sería Américo, seguido por la frase "¡¿Qué estás haciendo?!", supuestamente dicha por Yamila Reyna.

"¡Pendeja conchatumadre ¡¿Qué te hice?!", continúa la voz masculina, "¡¿Qué te hice, pendeja culiá?! ¡¿Qué te hice?! ¡Suéltame conchatumadre!".

El próximo 12 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia por la denuncia de Yamila Reyna en contra de Américo.