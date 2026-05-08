Por "bencinazo", IPC saltó 1,3% en abril e inflación acumulada en un año subió a 4%

El Instituto Nacional de Estadísticas informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 1,3 por ciento en abril, mes marcado por la histórica alza del precio de los combustibles.

Con este dato, la inflación acumula un aumento de 2,7 por ciento en lo que va del año y de 4,0 por ciento en 12 meses.

El mencionado 1,3 por ciento se ubicó levemente por debajo de las expectativas de los expertos, que preveían un alza de 1,4 hasta 1,6 por ciento. De todos modos, es el mayor salto mensual desde julio de 2022, cuando marcó 1,4 puntos.

El acumulado a 12 meses se compara, en tanto, con 4,4 por ciento registrado en septiembre de 2025.

Como consecuencia de lo indicado, la Unidad de Fomento (UF) sumará otros 523 pesos de aquí al 10 de junio, y llegará a 40 mil 763.

Los productos que más subieron

Según detalló el INE, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC "aportaron incidencias positivas" en el resultado del cuarto mes del año, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (8,0 por ciento), y vivienda y servicios básicos (0,8 puntos).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-1,8 por ciento).

El desglose detalla que la gasolina subió en abril un 25,3 por ciento, y acumula un alza de 29,7 en lo que va del año.

El petróleo diésel anotó un incremento de 45,7 puntos, acumulando 55,7 este 2026.

El gas licuado, en tanto, subió un 5,8 por ciento y acumula 3,2 en estos cuatro meses.

El precio del transporte en bus interurbano se elevó 18,6 por ciento, y acumula 10,5 puntos en el año.