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Tópicos: Magazine | Personajes

Revelan el millonario monto que pagará Fran Maira a joven atropellado

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Autor: Redacción Cooperativa

La influencer logró una acuerdo económico con la familia del motociclista atropellado, lo que le permitirá viajar a Perú a grabar un reality.

Revelan el millonario monto que pagará Fran Maira a joven atropellado
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La ratificación del acuerdo reparatorio será clave para definir el avance de la causa.

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Tras conocerse el acuerdo reparatorio alcanzado entre Fran Maira y la familia de Mayerson Zapata, el motociclista que atropelló en febrero pasado, se reveló el millonario monto que la influencer deberá pagar como indemnización por las lesiones que le causó al joven.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, la exchica reality tendrá que pagar una reparación que asciende a los 60 millones de pesos, los cuales serán pagados en tres cuotas, según lo acordado por las partes.

En concreto, los montos serán pagados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, mediante vale vista.

El acuerdo fue comunicado este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y deberá ser ratificado en una nueva audiencia fijada para el próximo martes 27 de octubre.

Maira comparecerá de forma telemática, ya que la influencer -previo pago de una fianza de cuatro millones de pesos- logró autorización para salir del país a partir del 24 de octubre, permaneciendo el Lima, Perú, hasta el 30 de diciembre para grabar un reality.

La ratificación del acuerdo reparatorio será clave para definir el avance de la causa, luego de que la familia del motociclista presentara una querella contra Maira por cuasidelito de lesiones graves gravísimas

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