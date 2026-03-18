Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

"Están dando frutos": Fran Maira comparte positiva actualización sobre salud de motorista atropellado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exchica reality protagonizó un accidente en febrero, que dejó al conductor del vehículo menor en estado de gravedad.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El pasado 24 de febrero, la exchica reality y figura televisiva Fran Maira protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea. 

Dicha colisión terminó con Mayerson Zapata, repartidor de delivery y conductor de la moticleta, siendo reanimado en el lugar y trasladado a una clínica en estado de gravedad. 

"Tiene fractura craneal (...) Tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado que le afecta para respirar", detalló Luis Zapata Jarmillo, padre del joven, horas después del choque. 

Fran Maira da positiva actualización

Tras el accidente, Maira -que quedó con arraigo nacional y firma mensual- ha hecho esporádicas apariciones en sus redes sociales. 

De hecho, la mayor parte de sus publicaciones han sido dedicadas al conductor del vehículo menor, pidiendo orar por su salud junto a imágenes religiosas. 

En este contexto, la cantante urbana posteó una nueva actualización este martes, dando a entender que el estado de Zapata ha ido evolucionando. 

"Virgencita gracias x darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram. 

Y añadió: "Gracias a todos por sus oraciones que ya están dando frutos. A todos los que quieran seguir apoyándonos con sus oraciones , gracias".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada