Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche

El mundo del espectáculo nacional está de luto luego de que se confirmara la muerte del actor Fernando Kliche a los 71 años.

Tras la noticia, Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles sobre los úlitmos días del galán de teleseries, que se encontraba grabando la nueva nocturna del canal.

"Fue remendamente impactante. Nosotros lo llamamos para este proyecto que estamos haciendo ahora, que es 'Prohibida Obsesión', estaba muy contento", detalló en el matinal "Mucho Gusto".

Asimismo, la ejecutiva reveló que el artista falleció a raíz de un cáncer de páncreas: "Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas", explicó.

"Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo. Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera", detalló.

Finalmente, Demicheli indicó que Kliche alcanzó a filmar 22 escenas de la producción, dando un paso al costado tras conocer su diagnóstico. "Estaba feliz de volver a trabajar en teleseries. Yo no lo conocía antes, era un hombre cariñoso, muy buena onda con el electo, están todos muy afectado", sentenció.