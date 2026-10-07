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Tópicos: Magazine | Personajes

Revelan millonaria deuda que tendría Mauricio Pinilla por pensión de alimentos: superaría los $16 millones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista Michael Roldán aseguró que el exfutbolista acumularía tres meses pendientes por la manutención de sus hijos con Gissella Gallardo.

Revelan millonaria deuda que tendría Mauricio Pinilla por pensión de alimentos: superaría los $16 millones
 Captura CHV - Instagram @gissepaz
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Mauricio Pinilla vuelve a causar polémica por una una supuesta deuda por pensión de alimentos que mantendría con Gissella Gallardo, madre de sus tres hijos.

La información fue entregada por el periodista Michael Roldán en "Sígueme", donde afirmó que el exfutbolista acumularía 235,38 UTM, equivalentes a cerca de $17 millones, correspondientes a tres meses de pensión.

Según explicó el comunicador, el monto pendiente alcanzaría los $16.982.000, mientras que la situación se produciría en medio del proceso de reorganización de la relación entre Pinilla y Gallardo tras su separación.

"Hoy día Mauricio Pinilla adeuda 235,38 UTM, que corresponden a $16.982.000", afirmó Roldán durante la conversación, haciendo referencia a los antecedentes que maneja sobre el caso.

El contexto de la deuda

El periodista también señaló que los abogados de Gallardo estarían intentando avanzar en las gestiones relacionadas con la pensión de alimentos y cuestionó que no existiría actualmente una comunicación fluida entre los representantes de ambas partes.

Los dichos se conocen mientras Pinilla retomó su participación en televisión con su regreso a "Fiebre de Canto", situación que Roldán vinculó con la posibilidad de que el exfutbolista pueda regularizar el supuesto monto pendiente.

Hasta ahora, el monto señalado corresponde a la información entregada por Michael Roldán, por lo que la cifra debe entenderse como un antecedente atribuido al periodista y no como una deuda confirmada directamente por Pinilla o Gallardo.

La respuesta de Pinilla 

Por su parte, el exseleccionado nacional estuvo en contacto con Cecilia Gutiérrez para entregar su versión sobre la situación. Sin embargo, Pinilla optó por no referirse directamente al monto señalado y aseguró que cualquier asunto relacionado con la pensión debe ser tratado a través de sus abogados.

"Me contestó, me dijo que estaba muy bien y contento, pero cualquier cosa que tuviera que ver con este tema era a través de sus abogados", relató la periodista en el programa "Alfombra Roja".

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