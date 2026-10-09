Revelan que esposo de Nacho Gutiérrez fue formalizado por negligencia médica

Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo del animador Ignacio Gutiérrez, fue formalizado en junio pasado por cuasidelito de lesiones graves a raíz de una denuncia por negligencia médica, que dejó a una mujer con importantes secuelas físicas tras una cirugía.

Aunque han pasado meses desde la formalización, la denuncia recién se hizo pública esta semana a raíz de la intervención del senador Fidel Espinoza en el Senado, donde acusó que los canales de televisión han guardado silencio respecto a este caso debido a que el acusado es la pareja del rostro televisivo.

"Ni Chilevisión, ni Megavisión, ni Canal 13, ni Televisión Nacional de Chile han querido hacer el reportaje de este caso porque saben que hay un hombre de la televisión, la pareja de este médico", expuso el parlamentario.

El caso se remonta a agosto de 2021, cuando la profesora Priscilla Pino, exdirectora de la Escuela Marcela Paz de Puerto Montt, se sometió a una intervención quirúrgica en la Clínica Las Condes, en Santiago.

Durante la "cirugía mutilante y sin consentimiento", según la denuncia, la mujer sufrió una lesión que le provocó un dolor permanente, impactando en su vida personal y profesional, llevando a que tuviera que acogerse a una pensión de invalidez.

"El cirujano profundizó indebidamente la disección, resecó tejido blanco y aplicó electrobisturí en una zona de alta densidad nerviosa, seccionando y dañando la rama del nervio pudendo izquierdo", detalló Espinoza.

Y continuó: "¿Hubo un abandono humano de parte del doctor? Sí lo hubo, porque ni siquiera le contestaba los mensajes ante la desesperación de la paciente. Perdió su carrera docente, debió abandonar la dirección de su colegio y su profesión de toda la vida. Una vergüenza".

En la formalización de junio pasado, que tuvo lugar en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, no se decretaron medidas cautelares y se fijó un plazo de 120 días para la investigación.