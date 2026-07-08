Revelan supuesta relación extramarital entre Angélica Castro y Ricardo Arjona

En medio de la polémica demanda por divorcio culposo de Angélica Castro a Cristián de la Fuente, el panel de "Que te lo digo" reveló una supuesta relación extramarital que tuvo la comunicadora cuando aún estaba con el actor.

De acuerdo a Sergio Rojas, la animadora habría engañado al intérprete en reiteradas ocasiones con el cantante Ricardo Arjona.

"Angélica Castro es la amante eterna de Ricardo Arjona. Se juntaban en Buenos Aires con Ricardo Arjona", dijo el comunicador.

En este contexto, el periodista leyó el testimonio de una fuente "altamente confiable": "Una vez cuando yo era editora de una revista de papel couché, Ricardo Arjona se enteró que lo íbamos a publicar y me subió y me bajó, incluso, me amenazó con demanda. Que no se haga la Virgen de Fátima porque bien que se gorreaba a Cristian con Arjona", aseguraron,

Por su parte, Paula Escobar añadió que estuvo en contacto con cercanos a de la Fuente, quienes se mostraron molestos por la demanda interpuesta por Castro, asegurando que esta no quiso darle el divorcio al padre de su hija.

"Incluso (el supuesto affaire con Arjona) coincide con lo que dice el círculo cercano de Cristián de la Fuente donde dicen que ella habría tenido un romance en España", dijo Escobar.