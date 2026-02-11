Ricardo Darín confirma el nacimiento de su nieto: "Estamos todos muy felices"

El actor Ricardo Darín confirmó el nacimiento de su primer nieto, quien llegó al mundo el pasado lunes.

Según reportes, la actriz española Úrsula Corberó y el hijo del reconocido intérprete, Ricardo "Chino" Darín recibieron a un niño en un hospital de Barcelona tras una relación de diez años.

"Ha sido un parto natural y ha ido todo fantástico", declaró el artista a la prensa española, afirmando que no ha podido sacarle parecidos familiares ya que todavía "es muy chiquito".

El protagonista de "El Eternauta" contó que Corberó y el bebé se encuentran "muy bien", revelando además que su nieto se llama Dante. "Estamos todos muy felices", aseguró el argentino, quien no se atreve a dar consejos, ya que, la paternidad "es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia".

Por su parte, Chino Darín confirmó que tenían claro que el pequeño naciera en España. "Me pareció que debía ser así, que ella se sintiera cómoda estando en su tierra, que se hablara en su idioma materno, y hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa", afirmó.

Cabe recordar que el pasado septiembre, la estrella de "La Casa de Papel" confirmó su embarazo en redes sociales, tras semanas de rumores.