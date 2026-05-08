Robert Downey Jr. criticó a los influencers: "Son como charlatanes evangélicos"

El actor Robert Downey Jr. lanzó una feroz crítica en contra de los influencers y los creadores de contenido digital.

En entrevista con el podcast "Conversations for our Daughters", el intérprete de "Iron Man" aseguró que es "una tontería" creer que los influencers serán las promesas del futuro.

"Cuando escucho a la gente decir que las estrellas del futuro serán influencers, pienso: 'No sé en qué mundo vives, pero creo que eso es una tontería'", señaló el estadounidense.

En ese sentido sostuvo que "hoy en día la gente puede crear celebridad sin hacer mucho más que grabarse a sí misma con el celular". Si bien dijo no ver "eso como algo negativo", sí le preocupa "que el desafío de la individuación está aumentando".

El actor, con más de 57 millones de seguidores en Instagram, vivió su propia experiencia gracias a su hijo de 14 años. "Como que cayó en todo ese rollo de los influencers. Y de repente es como: 'Si te gusta cómo juego, ¿quieres hacer una donación?' Y eso termina volviéndose una religión", detalló.

"Son como charlatanes evangélicos de la era de la información", remató Downey Jr.