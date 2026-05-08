Kast se reunió con presidente israelí y adelanta retorno de un embajador

El Presidente José Antonio Kast se reunió en Costa Rica con el mandatario israelí Isaac Herzog, al coincidir ambos en la ceremonia de cambio de mando en el país centroamericano; oportunidad en que el jefe de Estado adelantó a su homólogo el pronto regreso de un embajador chileno a Tel Aviv.

"Una excelente primera reunión con el presidente Kast de Chile aquí en Costa Rica. Discutimos las importantes oportunidades para restaurar las relaciones Israel-Chile a sus alturas anteriores en beneficio de ambas naciones", posteó Herzog en X.

Según el medio The Times of Israel, la intención de Kast es retomar "en unas semanas más" la relación bilateral, luego de que el gobierno del presidente Gabriel Boric llamara a consulta al embajador nacional en Israel poco después del ataque de Hamás de octubre de 2023.

La decisión se tomó a raíz de la postura crítica del pasado gobierno a la operación de represalia que inició Israel contra la Franja de Gaza, afectando a toda la población civil.

"Kast le recalcó a Herzog que los medios chilenos lo habían criticado por la reunión, a lo que Herzog respondió que hay muchos temas de interés bilateral", agregó el diario israelí.

De acuerdo a trascendidos en círculos políticos, pero aún sin confirmación por la Cancillería, la carta de Kast para la embajada en Israel sería el abogado Gabriel Zaliasnik, cercano a la UDI y expresidente de la Comunidad Judía de Chile.