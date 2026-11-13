Rodrigo Gallina recordó pelea con Kneza en Yingo: "Me quebró un diente"

Rodrigo "Gallina" Avilés recordó un particular episodio que protagonizó junto a su excompañero de "Yingo", Julio Canessa, conocido popularmente como Kneza, durante su paso por el extinto programa juvenil.

La anécdota surgió durante una conversación en el espacio digital "Al Borde", donde Gallina recordó algunas de las actitudes que tenía Canessa cuando ambos formaban parte del espacio televisivo.

"Kneza tenía un aura angelical, pero voy a decir algo. Una vez Kneza, sin querer, me pegó un combo y me quebró un diente, así que ahí nomás Kneza", relató entre risas.

Posteriormente, el comunicador también recordó cómo era la personalidad de su antiguo compañero durante aquella etapa y reconoció que inicialmente no tenía una buena impresión de él. "Hablando en serio, en su época era muy querido, ojalá no se me tiren encima todas las seguidoras de Kneza, pero era un zorrón odioso", comentó.

La actual relación entre Rodrigo Gallina y Kneza

Consultado sobre qué quería decir con esa descripción, Gallina explicó que Canessa tenía actitudes que podían interpretarse como una forma de bullying, aunque aseguró que esa conducta fue cambiando con el tiempo.

"Pero con el tiempo se fue pasando", señaló, agregando que posteriormente ambos lograron construir una amistad y que actualmente le tiene mucho cariño.

De hecho, el exchico reality aclaró que no juzga a su antiguo compañero por su comportamiento durante esa época, considerando que ambos eran adolescentes cuando compartían en "Yingo"