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Tópicos: Magazine | Personajes

Se vio en foto del evento: Bruce Willis reapareció en la boda de su hija

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor fue diagnosticado con demencia y se retiró de la vida pública.

Se vio en foto del evento: Bruce Willis reapareció en la boda de su hija
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El actor de "Duro de Matar", Bruce Willis, fue visto en la ceremonia de matrimonio de su hija Tallulah Willis, la menor con su ex Demi Moore, con Justin Acee.

La boda se realizó el pasado 8 de agosto, y la revista Vogue publicó casi 100 fotos del evento el viernes. Entre ellas hay una que muestra a Tallulah abrazando a su padre mientras le daba la mano a Acee.

"Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda", escribió Tallulah en el pie de foto.

En 2022, Willis fue diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, condición que lo llevó a retirarse de la actuación.

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