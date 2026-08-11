The New York Times y The Washington Post revelaron que Donald Trump abandonó Turquía de modo subrepticio tras participar en la cumbre OTAN celebrada en julio.

Luego que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble de Irán, el republicano embarcó públicamente y saludando en el Air Force One, pero poco después fue trasladado de manera oculta -en un camión de banquetería- hasta un avión militar.

El avión presidencial hizo su travesía normal, a modo de señuelo, con periodistas y personal de la Casa Blanca desconociendo por completo tanto el riesgo eventual para su integridad como el hecho de que Trump ya no estaba a bordo.

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