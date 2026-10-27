"Se viste como vagabundo": Revelan cómo viviría Parived en departamento de Tonka Tomicic

Marco Antonio López, más conocido como Parived, continúa viviendo en el departamento de Vitacura que compartió con Tonka Tomicic, donde, según el testimonio de una vecina, su presencia habría generado molestias entre otros residentes.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez en el pódcast "Bombastic", una residente del edificio calificó de "insólita" la vida cotidiana del anticuario y describió su aspecto. "Se viste como vagabundo, pelo largo, gorro de lana", señaló la mujer.

En su testimonio, la vecina también afirmó que el exmarido de la animadora suele trasladar distintos objetos por el lugar. "Acarrea bolsas de basura de un lado para otro, frazadas en el pasto, colgadores de ropa. Todo a la entrada del edificio", relató.

"Vive con la mamá, todos los vecinos muy incómodos y a los empleados los trata pésimo. Por supuesto que no se quiere ir si tiene todo gratis", añadieron, según la comunicadora.

En tanto, el periodista Manu González agregó que a Parived le habrían cortado varios suministros debido a deudas por gastos comunes.

El conflicto por el departamento de Vitacura

La situación se conoce en medio del conflicto judicial por la propiedad que compartieron el anticuario y la animadora. El Banco BICE presentó una demanda contra Tomicic para exigir la restitución del inmueble, cuyo plazo de entrega venció el pasado 4 de septiembre.

En su defensa judicial, la modelo señaló que su expareja permanece en el departamento y se niega a abandonarlo, pese a que ella manifestó su disposición a colaborar con la devolución de la propiedad. También explicó que continuó pagando el inmueble durante un tiempo, pero que su situación económica cambió tras su salida de Canal 13.