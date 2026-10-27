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"Fuera Rabat": Feministas protestaron frente a La Moneda y al Ministerio de Justicia

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Organizaciones feministas protestaron este martes en la esquina suroriente de la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda y al Ministerio de Justicia, exigiendo la salida de Fernando Rabat del Gobierno.

La manifestación fue pacífica e incluyó abundantes pancartas y carteles con mensajes contra el Presidente José Antonio Kast, su ministro de Justicia, el subsecretario Luis Silva y la titular de la Mujer, Judith Marín; todo en medio del escándalo por las rebajas de condenas a abusadores sexuales y violadores de niños.

"Exigimos que renuncie el ministro, porque ésta es una negligencia grave. Nos dicen que están trabajando para nosotras, pero no fueron capaces de revisar el caso a caso, de ver los informes de Gendarmería que desestimaban que estas personas pudiesen ser beneficiarias. ¿Para quién están trabajando? No para las mujeres y las niñas, claramente, porque es grave que se estén rebajando condenas sin considerar los peligros que ello implica para las mujeres y para las niñas", dijo Isadora Castillo, vocera de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

Estuvo presente en el lugar la exministra de la Administración Boric Antonia Orellana (Frente Amplio).

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