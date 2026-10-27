La UC quiere recuperar terreno en la Liga en el duelo pendiente contra Audax Italiano

Universidad Católica y Audax Italiano se pondrán al día este miércoles en la Liga de Primera, cuando se enfrenten en el historiado duelo pendiente de la fecha 24, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), en un partido que los cruzados quieren aprovechar para recuperar terreno en la tabla.

El compromiso debía disputarse originalmente el sábado 10 de octubre, pero fue suspendido debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Posteriormente, la ANFP fijó el partido para el 28 de octubre, decisión que generó un conflicto entre Cruzados y el directorio en Quilín.

En lo deportivo, la UC llega golpeada tras haber perdido el domingo ante Unión La Calera. Los dirigidos por Daniel Garnero están en el tercer puesto, con 42 puntos, a seis del escolta, Universidad de Chile, y a 13 del líder Colo Colo.

En San Carlos de Apoquindo saben que es una obligación ganar a los itálicos, ya que el domingo 1 de noviembre será el clásico universitario ante la U, rival directo por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores.

Para el compromiso este miércoles, la UC tiene tres bajas confirmadas: Branco Ampuero y Jhohan Valencia, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas; y Jimmy Martínez, quien fue expulsado ante La Calera.

La novedad en la formación titular es el regreso del "Cimbi" Cristián Cuevas, quien cumplió su suspención ante los caleranos, y Alfred Canales, quien cubrirá la baja de Valencia.

Además, en la citación destacan Diego Valencia y Juan Ignacio Díaz.

La posible formación de la UC será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Alfred Canales, Cristián Cuevas; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Audax Italiano, por su parte, empató con Huachipato el pasado viernes y está con 29 puntos en el duodécimo puesto, por lo que buscará dar un golpe en el Claro Arena, para estirar su distancia con la zona de peligro.

El duelo será arbitrado por Mathías Riquelme y el VAR estará a cargo de Cristián Garay.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en Cooperativa Deportes.