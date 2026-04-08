Sentencian a 15 años de cárcel a la "Reina de la Ketamina" por la muerte de Matthew Perry

La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina" culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023 fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

Según documentos judiciales, Jasveen Sangha, una de las cinco personas responsables de la muerte del actor de "Friends", colaboró con Erik Fleming, para distribuir ketamina al intérprete de Chandler Bing, conociendo los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

En ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, quien le inyectó a Perry al menos tres veces el anestésico vendido por Sangha, lo que le causó la muerte.

Los otros dos responsables del caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, será sentenciado el 22 de abril; mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril.