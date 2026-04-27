Sergio Rojas negó haber traicionado a Antonella Ríos: "Ella escribió una historia y se la creyó"

El periodista Sergio Rojas negó haber traicionado a Antonella Ríos ante la abrupta salida de la actriz de Zona Latina, asegurando que ella se ha creído la historia de un "plan maquiavélico" para sacarla del programa "Que te lo digo", donde ambos trabajaban.

En conversación con "Copuchometro", de Chile Podcast, Rojas reaccionó a la entrevista que dio la comentarista en "Primer Plano", de CHV, donde reveló conflictos con Rojas, a quien calificó de "manipulador" y acusó de haberla "vendido".

Según el periodista, quien es dueño del programa de farándula "Que te lo digo" realizado por una productora externa, no le llama la atención que Ríos sostenga que se siente traicionada por él y sostuvo que le dijo a la actriz, en una conversación telefónica este sábado -tras la emisión de "Primer Plano"- que "ella escribió una historia, se la contó a ella misma y se la creyó, que tiene que ver con esto de la traición".

"Ella piensa, y ha sido alimentado por otras personas de la tele, que estaba todo planeado y que había aquí una suerte de plan estratégico para sacarla del programa y dejar a la (periodista) Paula Escobar, cosa que es absolutamente falsa", aseguró el rostro televisivo, señalando que recién el viernes pasado se zanjó que Ríos no volvía al "Que te lo digo".

"Creo que ella tiene una idea preconcebida en su cabeza y para mí es importante aclarar que eso nunca fue así, que eso no existió, no es real. La Paula llegó a hacer un reemplazo al 'Que te lo digo' y de forma fortuita, porque el reemplazo era la Daniella Campos, pero como se puso a hablar cosas malas de la Antonella en términos que a mí no me gustaron, era lógico que iba a poner a la Daniella sentada en el lugar de la Antonella y por eso pusimos a la Paula", explicó en el contacto.

"Aquí no hay ningún plan maquiavélico, nunca tuve pensado trabajar con la Antonella", insistió, aunque sí reconoció que desde Zona Latina hubo planes de mover a Escobar al "Que te lo digo" y a Ríos a "Zona de Estrellas".

"Todo se salió un poquitito de control"

Rojas también calificó de "triste" a "Primer Plano" por su último programa, donde entrevistaron a Ríos, porque "me imaginé que la iban a hacer pisar el palito, porque conozco 'Primer Plano', conozco a los panelistas, conozco a la Antonella también y la verdad siento que todo se salió un poquitito de control. Creo que las emociones le jugaron una pasada muy contradictoria, porque todo lo que ella expuso en 'Primer Plano' se contradecía con lo que ella había hecho en días anteriores o con lo que ella había dicho en el mismo 'Que te lo digo'".

"Lo más triste de todo era que Antonella expresara situaciones como miedo o como que sudaban las manos" mientras grababa el espacio de farándula junto a Rojas, dando cuenta que "eso es fuerte, porque más allá de lo televisivo, que es un show, que nosotros hacemos una suerte de puesta en escena, me parece que eso escapa al show televisivo y tiene que ver más con una situación personal".

El periodista dijo que aquella declaración sobre la incomodidad de Ríos al grabar "Que te lo digo" lo dejó completamente sorprendido, "porque nunca me lo dijo. Si me lo hubiera dicho, lo habríamos conversado, lo habríamos arreglado, pero me encontré con un relato que desconocía".