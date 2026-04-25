Antonella Ríos: Sergio Rojas "me vendió absolutamente"

Tras su abrupta salida de Zona Latina, la actriz Antonella Ríos acusó que el periodista Sergio Rojas la "vendió absolutamente" y reconoció conflictos con su ex compañero del programa "Que te lo digo", a quien calificó de "manipulador".

La figura televisiva llegó hasta "Primer Plano" de CHV para entregar su versión sobre el polémico episodio de su despido del canal, al cual también se le prohibió el ingreso pese a que iba a grabar el programa de farándula que pertenece a Rojas, realizado por una productora externa.

Aunque Rojas ha evitado decir si tuvo alguna responsabilidad en su salida del canal, ya reemplazó a Ríos en el panel con la periodista Paula Escobar y había cuestionado que la comentarista fuera al espacio televisivo de CHV donde "todos me odian" y saldría una nota en contra de él.

"Estoy en un estado quizás alterado en el sentido de que toda esta situación ha transformado mi visión que yo tenía, sobre todo con el pasar de los días, me he dado cuenta de que realmente mi 'amigo' me vendió absolutamente, exponiéndome no solo a mí, sino que también a pareja y siento que eso es una falta de respeto brutal", declaró Ríos apenas inició la entrevista.

La actriz reconoció ha evitado tomar contacto con Rojas, sin contestar sus llamadas ni mensajes, porque "me genera un poquitito de estrés, me da un poquitito de colapso cuando siento que tengo que comunicarme con él y es por eso que lo he evadido todos estos días, porque no me quiero revictimizar".

"Siento que lo he pasado muy mal y él no es capaz de escuchar eso", declaró en el espacio farandulero, señalando que Rojas "va a bajarle el perfil a lo que me pasa, a decir que 'amiga, en realidad no es para tanto' y ha sido difícil eso, porque tengo ahora un nudo en la guata. Mucha gente puede pensar que estoy aquí haciendo un acto de traición, pero en realidad vengo a contar mi versión, porque siento que allá nunca fui escuchada realmente".

"Me sentí absolutamente humillada"

En concreto, hubo un "juego que se salió de las manos" durante las grabaciones de "Que te lo digo" con Rojas, asegurando que en aquel programa farandulero todo se puso incómodo cuando ella empezó a pololear y, "de alguna manera, él se tiene como amenazado, que uno de sus polluelos… él tiene un discurso súper paternalista, que él controla todo, que me molestaba muchísimo. Eso me hace sentir que no soy capaz de tomar decisiones, de tener una opinión y me hace sentir un poco disminuida en mis decisiones y en mi poder intelectual".

"Una cosa es trabajar en farándula y otra cosa es exponer a tus compañeros al aire (…) Decía cosas brutales con respecto a mi pololo", cuestionó Ríos sobre la forma de trabajo que tiene el periodista de farándula, a quien calificó de "manipulador".

De hecho, sinceró que las únicas veces en las que lloró en el programa de Rojas "fue porque me sentí absolutamente humillada por palabras que él emitía hacia mí, hacia mi pareja, hacia alguna opinión que yo daba".